Супряга сменит команду после прихода Герреро в Динамо

Владислав отправиться в аренду в Зарю.

На днях киевское Динамо подписало панамского форварда Эдуардо Герреро, перебравшегося в состояние "бело-синих" из луганской Зари.

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Как сообщает FootballHub, в обратном направлении отправится украинский форвард Владислав Супряга, который будет играть в Заре на правах аренды – соглашение рассчитано на один год.

По данным источника, перед отъездом Супряга продлит контракт с киевским "Динамо" еще на один год.

Напомним, в этой кампании Владислав Супряга провел 5 матчей на клубном уровне, однако не сумел отличиться ни одним результативным действием.

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