Заря объявила о переходе форварда Динамо

Украинский форвард киевского Динамо официально стал игроком луганской Зари. Об этом пишет клубная пресс-служба луганцев.

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Луганский клуб не указывает подробностей трансфера, но, вероятно, переход 24-летнего футболиста состоится на правах сезонной аренды.

Ранее отмечалось, что перед отъездом в Зарю Супряга продлил контракт со столичным клубом еще на 1 год.

Напомним, в этой кампании Владислав Супряга провел 5 матчей на клубном уровне, однако не сумел отличиться ни одним результативным действием.

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