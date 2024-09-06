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Заря объявила о переходе форварда Динамо

Владислав Супряга продолжит карьеру под руководством Младена Бартуловича.
Сегодня, 11:21
Владислав Супряга / ФК Динамо Киев
Владислав Супряга / ФК Динамо Киев

Украинский форвард киевского Динамо официально стал игроком луганской Зари. Об этом пишет клубная пресс-служба луганцев.

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Луганский клуб не указывает подробностей трансфера, но, вероятно, переход 24-летнего футболиста состоится на правах сезонной аренды.

Ранее отмечалось, что перед отъездом в Зарю Супряга продлил контракт со столичным клубом еще на 1 год.

Напомним, в этой кампании Владислав Супряга провел 5 матчей на клубном уровне, однако не сумел отличиться ни одним результативным действием.

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