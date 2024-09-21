Александрия в большинстве уверенно обыграла Левый берег
В субботу, 21 сентября, Александрия принимала дома Левый берег.
Игра началась довольно спокойно, хозяева старались завладеть инициативой, а гости - наладить свою игру. Однако постепенно темп спадал, и в такой игре Александрия наконец начала находить свои моменты, но Механив уверенно защищал ворота.
Ключевым моментом первого тайма стало удаление нападающего Левого берега Даниила Сухоручко, который грубо сыграл в центре поля, получил вторую желтую и оставил свою команду в меньшинстве.
Во втором тайме хозяева реализовали свое премущество, сначала после розыгрыша углового забил Кампос, а позднее после еще одного стандарта отличился Шабанов. Вышедший на замену Синица смог отыграть один мяч, но арбитр зафиксировал офсайд.
Александрия уверенно выигрыла матч и забралась на первую строчку в УПЛ.
Статистика матча Александрия - Левый берег 7-го тура УПЛ
Александрия - Левый берег 2:0
Голы: Кампос, 53, Шабанов, 68
Владение мячом: 65% - 35%
Удары: 12 - 1
Удары в створ ворот: 10 - 0
Угловые: 9 - 4
Александрия: Ермаков - Мартынюк, Шабанов, Кампос, Кравченко (Скорко, 81) - Калюжный (Ващенко, 81), Смирный (Козак, 76), Ковалец (Мишнев, 76), Джевани (Беляев, 61), Безерра - Филиппов.
Левый Берег: Механив - Шаповал, Семенов, Якимов, Астахов - Дедух, Банада (Приходько, 89), И.Когут (Войцеховский, 71), Синица (Кобзарь, 79), М.Когут (Галас, 71) - Сухоручко.
Удаление: Сухоручко, 45+1
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