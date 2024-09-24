"Боже, какое конченое": бывшая жена Тимощука - о скандальном аукционе в РФ

Все украинское сообщество возмущено поступком бывшего футболиста национальной сборной Украины Анатолия Тимощука, который помог оккупантам собрать деньги для воюющей против Украины армии РФ. Футболку питерского Зенита за подписью Анатолия продали с молотка за 700 тысяч рублей.

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Бывшая жена Тимощука прокомментировала поступок Анатолия, обратившись к предателю:

"Мне сбросили пост, только прочитала. Толик в этом плане очень креативный и найдет куда еще падать. Я даже не удивляюсь его поступкам. Что касается этого аукциона, то это что-то из рубрики "Боже, какое конченое". Молодец, Толик, Курская область исторически принадлежит Украине и ВСУ ее уже увольняют, поэтому поддерживай украинцев", - цитирует Навроцкую Sport-express.ua.

Напомним, Тимощук за свою карьеру успел поиграть за Шахтер, Баварию, Волынь, Кайрат и другие клубы. В настоящее время тренер питерского Зенита.

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