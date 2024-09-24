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"Боже, какое конченое": бывшая жена Тимощука - о скандальном аукционе в РФ

Надежда Навроцкая не удивлена такому поведению бывшего мужа.
Сегодня, 07:59
Анатолий Тимущук / Getty Images
Анатолий Тимущук / Getty Images

Все украинское сообщество возмущено поступком бывшего футболиста национальной сборной Украины Анатолия Тимощука, который помог оккупантам собрать деньги для воюющей против Украины армии РФ. Футболку питерского Зенита за подписью Анатолия продали с молотка за 700 тысяч рублей.

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Бывшая жена Тимощука прокомментировала поступок Анатолия, обратившись к предателю:

"Мне сбросили пост, только прочитала. Толик в этом плане очень креативный и найдет куда еще падать. Я даже не удивляюсь его поступкам. Что касается этого аукциона, то это что-то из рубрики "Боже, какое конченое". Молодец, Толик, Курская область исторически принадлежит Украине и ВСУ ее уже увольняют, поэтому поддерживай украинцев", - цитирует Навроцкую Sport-express.ua.

Напомним, Тимощук за свою карьеру успел поиграть за Шахтер, Баварию, Волынь, Кайрат и другие клубы. В настоящее время тренер питерского Зенита.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Анатолий Тимощук ФК Зенит

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