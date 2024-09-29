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Бражко забил гол с центра поля в матче Левый Берег - Динамо

Полузащитник "бело-синих" наказал голкипера соперника за ошибку.
Вчера, 22:22
Бражко забил с центра поля / ФК Динамо Киев
Бражко забил с центра поля / ФК Динамо Киев

В воскресенье, 29 сентября, Динамо в гостевом матче восьмого тура украинской Премьер-лиги одержало разгромную победу со счетом 3:0 над Левым Берегом.

Команда Александра Шовковского вела в дерби с минимальным преимуществом после первого тайма, а удвоить результат сумела на 61-й минуте благодаря супердальнему удару Владимира Бражко.

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Вратарь Левого Берега Максим Механив, вынося мяч, совершил ошибку и выбил его прямо в ноги полузащитнику "бело-синих", который в касание с центра поля отправил его обратно в оставленные голкипером ворота.

Видео гола Бражко с центра поля в матче Левый Берег - Динамо

Напомним, что в этом матче защитник Динамо Тарас Михавко забил дебютный гол в клубной карьере.

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Бражко забил гол с центра поля в матче Левый Берег - Динамо
Бражко забил гол с центра поля в матче Левый Берег - Динамо

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