Буальский – о Ярмоленко: Думаю, еще 3-4 года поиграет

Капитан киевского Динамо Виталий Буяльский рассказал, как поздравил лидера команды Андрея Ярмоленко с днем ​​рождения.

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"Позвонил по телефону, поздравил его. У него круглая дата. Общались с главным тренером, между собой обсуждали, думаю, он еще три-четыре года поиграет, если будет желание, конечно.

Будем приветствовать уже по возвращении в Киев", - сказал Буяльский.

Напомним, Ярмоленко не сможет помочь киевлянам в матче против Ромы в Лиге чемпионов. Матч Рома – Динамо состоится завтра, 24 октября. Стартовый свисток раздастся в 19:45.

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