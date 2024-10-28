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"Сыграли ниже своего уровня": Караваев оценил ничью с Шахтером

Автор гола, спасшего Динамо от поражения, проанализировал поединок.
Сегодня, 09:48
Александр Караваев / ФК Динамо Киев
Александр Караваев / ФК Динамо Киев

Автор забитого мяча, который принес Динамо ничью 1:1 в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги с Шахтером, Александр Караваев поделился мыслями по поводу игры.

"Почему-то было тяжело, нужно поговорить с ребятами. Мы сыграли ниже своего уровня, особенно в первом тайме. Не знаю, чего боялись, возможно, повлияло то, что в данной ситуации очки были больше нужны не нам. Но все равно нельзя так играть, нужно не отходить от своих принципов. Будем разбирать игру, это будет хорошая пища для размышлений, чтобы в будущем не повторять ошибки, которые были допущены. В любом случае мы должны играть гораздо лучше".

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"Мы хотели выиграть этот матч, но что-то пошло не так. Может, просто не наш день. Сделаем правильные выводы, главное, что удалось вырвать ничью. Могли и победить, но чуть-чуть не повезло. Повезет в следующих поединках.

Ожидал ли, что забью? Да. Активно об этом думал, потому что знаю, что могу и знаю, когда это делать, и я хочу это делать, пока все для этого у меня есть. Так что очень хотел отличиться, тем более что статистика говорит, что я играл против Шахтера 28 раз и ни разу не забивал. На этот раз это удалось сделать в своем стиле. Все сложилось так, как надо было", - приводит слова Караваева официальный сайт Динамо.

Ранее главный тренер Динамо Александр Шовковский объяснил, почему полузащитник Николай Шапаренко не смог сыграть против Шахтера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Динамо Киев Александр Караваев

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