"Шутят, что конкурирую с Ванатом": Михавко отреагировал на свой очередной автогол

Защитник Динамо в матче с Ингульцом отправил в свои ворота уже третий мяч в этом сезоне.

Защитник Динамо Тарас Михавко прокомментировал свой автогол в матче с Ингульцом.

Накануне киевляне в поединке 12-го тура украинской Премьер-лиги разгромили аутсайдера чемпионата со счетом 5:2, а игрок "бело-синих" на 57-й минуте забил в собственные ворота уже третий в этом сезоне мяч.

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"Я даже не срезал мяч в ворота, просто после прострела или удара мяч попал мне в левое колено. Я даже не пытался выбить мяч, просто стоял на ногах - это был скорее рикошет.

Это событие не стало важным в матче, учитывая победу 5:2? Конечно. Но лично для меня это негативная ситуация. Если бы это произошло однажды - еще ничего страшного, а третий раз - это не очень приятно. Хотя эпизоды, когда мяч не летел в створ ворот, а после моего касания сменил траекторию, были лишь дважды - с Оболонью и в этом матче. А еще однажды - в матче с Кривбассом - мяч и так летел в ворота, я его только задел на линии. Повторюсь, для меня это неприятно, но я не опускаю руки, а продолжу работать, чтобы в дальнейшем таких ошибок не было.

Партнеры поддерживают, но, бывает, и шутят - говорят, что конкурирую с Ванатом. Надеюсь, в дальнейшем все будет хорошо", - приводит слова Михавко официальный сайт Динамо.

Напомним, ранее Динамо в дополнительное время обыграло Ворсклу в Кубке Украины.

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