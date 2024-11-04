iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Шутят, что конкурирую с Ванатом": Михавко отреагировал на свой очередной автогол

Защитник Динамо в матче с Ингульцом отправил в свои ворота уже третий мяч в этом сезоне.
Сегодня, 12:56
Тарас Михавко / ФК Динамо Киев
Тарас Михавко / ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Тарас Михавко прокомментировал свой автогол в матче с Ингульцом.

Накануне киевляне в поединке 12-го тура украинской Премьер-лиги разгромили аутсайдера чемпионата со счетом 5:2, а игрок "бело-синих" на 57-й минуте забил в собственные ворота уже третий в этом сезоне мяч.

Читай также: Динамо уверенно переиграло Ингулец несмотря на очередной автогол Михавко

"Я даже не срезал мяч в ворота, просто после прострела или удара мяч попал мне в левое колено. Я даже не пытался выбить мяч, просто стоял на ногах - это был скорее рикошет.

Это событие не стало важным в матче, учитывая победу 5:2? Конечно. Но лично для меня это негативная ситуация. Если бы это произошло однажды - еще ничего страшного, а третий раз - это не очень приятно. Хотя эпизоды, когда мяч не летел в створ ворот, а после моего касания сменил траекторию, были лишь дважды - с Оболонью и в этом матче. А еще однажды - в матче с Кривбассом - мяч и так летел в ворота, я его только задел на линии. Повторюсь, для меня это неприятно, но я не опускаю руки, а продолжу работать, чтобы в дальнейшем таких ошибок не было.

Партнеры поддерживают, но, бывает, и шутят - говорят, что конкурирую с Ванатом. Надеюсь, в дальнейшем все будет хорошо", - приводит слова Михавко официальный сайт Динамо.

Напомним, ранее Динамо в дополнительное время обыграло Ворсклу в Кубке Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Тарас Михавко

Статьи по теме

УПЛ: ничья Оболони и Вереса, Кривбасс сыграет с Рухом, а Заря - с ЛНЗ УПЛ: ничья Оболони и Вереса, Кривбасс сыграет с Рухом, а Заря - с ЛНЗ
Динамо - Ференцварош: прогноз на матч Лиги Европы Динамо - Ференцварош: прогноз на матч Лиги Европы
"Нужно исправлять ситуацию в Лиге Европы": Ярмоленко высказался о задаче на матч с Ференцварошем "Нужно исправлять ситуацию в Лиге Европы": Ярмоленко высказался о задаче на матч с Ференцварошем
Календарь Динамо: "бело-синие" сыграют с Ингульцом перед матчем Лиги Европы против Ференцвароша Календарь Динамо: "бело-синие" сыграют с Ингульцом перед матчем Лиги Европы против Ференцвароша
Помочь журналистам

Видео

Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча
Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк проводит 25-ю неделю в топ-20, Свитолина опустилась
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, украинцы вне топ-300, новая вторая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс16:10
Леннокс Льюис назвал ошибку Фьюри в бою с Усиком
Теннис15:39
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, украинцы вне топ-300, новая вторая ракетка мира
Европа15:28
Fair-Play сезона: Футболист Порту отметился красивым поступком, отказавшись забивать после травмы соперника
Украина15:20
УПЛ: ничья Оболони и Вереса, Кривбасс сыграет с Рухом, а Заря - с ЛНЗ
Теннис15:18
Рейтинг WTA: Костюк проводит 25-ю неделю в топ-20, Свитолина опустилась
Украина15:05
Оболонь не смогла поквитаться с Вересом за кубковое поражение
Европа14:55
Анчелотти: Винисиусу грустно, но не из-за Золотого мяча, а из-за того, что произошло в Валенсии
Лига Европы14:40
Динамо - Ференцварош: прогноз на матч Лиги Европы
Лига Европы14:35
"Нужно исправлять ситуацию в Лиге Европы": Ярмоленко высказался о задаче на матч с Ференцварошем
Украина14:24
Первый вызов Ярмолюка: Ребров объявил заявку на матчи Лиги наций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK