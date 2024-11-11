iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Караваев: У нас в команде есть игрок, который забивает и туда, и туда

Достижения Тараса Михавко уже стают легендарными.
Сегодня, 15:00
Тарас Михавко / fcdynamo.kiev.ua
Тарас Михавко / fcdynamo.kiev.ua

Футболисты киевского Динамо Александр Караваев и Владимир Бражко пошутили по поводу своего партнера по команде.

Игроки стали гостями популярного Youtube-шоу Клуб Дилетантов, где им попался вопрос о забитых Динамо голах в сезоне-2022/23.

Тогда парни вдруг вспомнили, что у них в команде есть Тарас Михавко, который уже записал на свой счет три автогола в текущем сезоне.

"У нас в команде есть игрок, который забивает и туда, и туда. Не понимает просто еще, куда надо забивать", - начал Караваев.

"В этом сезоне забил три гола, из них два в свои ворота", - добавил Бражко.

"Ну с Оболонью он говорит, ну 4:0 счет, что поддержит забил в свои", - завершил Караваев.

Ранее также сообщалось, что Буяльский все же не сможет помочь сборной Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Караваев Владимир Бражко Тарас Михавко

Статьи по теме

Центрбек Динамо попал в тройку лучших молодых игроков на своей позиции вне ТОП-5 лиг Центрбек Динамо попал в тройку лучших молодых игроков на своей позиции вне ТОП-5 лиг
"Шутят, что конкурирую с Ванатом": Михавко отреагировал на свой очередной автогол "Шутят, что конкурирую с Ванатом": Михавко отреагировал на свой очередной автогол
"Сыграли ниже своего уровня": Караваев оценил ничью с Шахтером "Сыграли ниже своего уровня": Караваев оценил ничью с Шахтером
Динамо озвучило сроки восстановления Пихаленка Динамо озвучило сроки восстановления Пихаленка
Помочь журналистам

Видео

Чухаджян второй раз уступил Эннису в титульном реванше с нокдауном: видео лучших моментов боя
Чухаджян второй раз уступил Эннису в титульном реванше с нокдауном: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Крейчикова поднялась в топ-10, Свитолина почти в топ-20
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, Джокович потерял еще позицию
просмотров
Футбол сегодня: Динамо - Полесье, Шахтер - Заря, Челси - Арсенал, Интер - Наполи, матчи Манчестер Юнайтед, Барселоны, Атлетико, Ромы
просмотров
УПЛ: Верес примет Рух, Шахтер сыграет с Зарей, а Динамо - с Полесьем
просмотров

Последние новости

Теннис18:00
Итоговый турнир-2024 (ATP): Рууд разбил Алькараса, матч Зверева и Рублева
Европа17:40
Довбику наконец вручили награду лучшему бомбардиру Ла Лиги
Теннис17:15
Итоговый турнир-2024 (WTA): Гауфф стала чемпионкой, победив Циньвэнь в финале
Бокс16:59
Бывший тренер Джошуа посоветовал ему два боя, которые он должен провести
Лига наций16:35
Сборная Украины начала подготовку к ноябрьским матчам Лиги наций
Европа15:58
Озвучены сроки восстановления Ямаля и Левандовски
Бокс15:25
Первый бой Усик - Фьюри показали в виде комикса
Украина15:00
Караваев: У нас в команде есть игрок, который забивает и туда, и туда
Бокс14:43
"Больше не нужно драться": Экс-тренер Джошуа оценил вероятность завершения карьеры боксером
Европа14:30
В Реале назвали сроки восстановления своих игроков
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK