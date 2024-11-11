Караваев: У нас в команде есть игрок, который забивает и туда, и туда

Футболисты киевского Динамо Александр Караваев и Владимир Бражко пошутили по поводу своего партнера по команде.

Игроки стали гостями популярного Youtube-шоу Клуб Дилетантов, где им попался вопрос о забитых Динамо голах в сезоне-2022/23.

Тогда парни вдруг вспомнили, что у них в команде есть Тарас Михавко, который уже записал на свой счет три автогола в текущем сезоне.

"У нас в команде есть игрок, который забивает и туда, и туда. Не понимает просто еще, куда надо забивать", - начал Караваев.

"В этом сезоне забил три гола, из них два в свои ворота", - добавил Бражко.

"Ну с Оболонью он говорит, ну 4:0 счет, что поддержит забил в свои", - завершил Караваев.

Ранее также сообщалось, что Буяльский все же не сможет помочь сборной Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!