В рамках квалификации на Кубок Африканских наций сборная Нигера сыграла против команды Судана и смогла победить с разгромным счетом 4:0.

На 6-й минуте счет открыл нападающий Кривбасса Даниэль Соса, а в конце первого тайма он же реализовал пенальти и забил третий гол своей команды.

В общей сложности за карьеру 26-летний Соса провел 20 матчей за сборную Нигера и смог отличиться в них восемью голами.

В 11 матчах чемпионата Украины Даниэль Соса забил два гола и трижды ассистировал партнерам. Кривбасс занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ.

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