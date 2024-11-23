Сын рекордсмена чемпионата мира дебютировал за Динамо

Роман Саленко появился на поле на 90-ой минуте матча против Черноморца.

В рамках 13-го тура чемпионата Украины Динамо уверенно победило Черноморец.

В встрече против "моряков" за украинский гранд дебютировал сын их экс-игрока Олега Саленко Роман.

Саленко-младший, выступающий на позиции атакующего полузащитника, вышел на поле на 90-ой минуте, заменив главного героя матча Виталия Буяльского.

За отведенные ему несколько минут 19-летний футболист не успел отличиться чем-то особенным.

Напомним, Саленко-старший является рекордсменом Чемпионата мира по количеству голов в одном матче (5 забитых мячей - прим.).

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