Лидер Динамо поделился мыслями о сенсационной ничьей с Колосом

Полузащитник Динамо Владимир Бражко поделился мыслями о ничьей своей команды против ковалевского Колоса.

По словам Бражко, киевлянам не повезло с реализацией в этом поединке.

"Конечно, понимали, что будет непросто. Нам в каждом матче непросто. Все расстроены, но бывают такие матчи, когда мяч просто не летит в ворота. Мы забили, соперник сравнял счет...

Во втором тайме мы создали много моментов, но не мяч не шел. Это футбол, будем работать дальше.

После моего гола не надо было останавливаться, хотелось забивать еще. Но бывают такие дни, когда мяч не летит в ворота".

Также Владимир отметил дополнительную мотивированность Колоса.

"В общем, каждый матч по-своему тяжелый, каждая команда настраивается на Динамо как на последний бой. Мы тоже настраивались, но так бывает.

Конечно, все понимают важность предстоящих матчей против Александрии, поэтому будем играть только на победу в обоих поединках.

Тяжело, конечно, все эмоции отдали на футбольном поле. Но впереди еще четыре матча перед зимним перерывом, нужно выжимать все из себя", - сказал лидер "бело-синих“.

Отметим, что Бражко забил юбилейный гол за Динамо в матче против ковалевского коллектива.

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