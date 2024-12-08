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Колос и Оболонь розошлись безголевой ничьей

Матч прерывался на целых полтора часа.
Сегодня, 20:59
Колос - Оболонь / УПЛ
Колос - Оболонь / УПЛ

В воскресенье, 8 декабря, Колос принимал дома Оболонь в рамках 16-го тура УПЛ.

Хозяева старались диктовать на поле свое игру, однако в целом матч разворачивался равным. А потому первый опасный момент произошел лишь на 42-й минуте, Биловару не хватило буквально сантиметра, чтобы замкнуть мяч в ворота.

А затем во время перерыва была объявлена воздушная тревога, и матч возобновился лишь через полтора часа.

Футболисты, очевидно, уже мало были настроены на матч, а потому за целый тайм было очень мало моментов, и как результат нули на табло после финального свистка.

Колос - Оболонь 0:0

Колос: Пахолюк - Цуриков, Бондаренко, Красничи (Бурда, 84), Поправка - Демченко, Ореховский, Велетень (Гусол, 66), Диего (Гагно, 66), Алефиренко (Ильин, 66) - Боливар (Безбородько, 66).

Оболонь: Федоровский - Стасюк (Осман, 87), Дубко, Приймак, Карась (Грисьо, 79) - Витенчук, Близниченко, Черненко, Тарануха (Теслюк, 87), Бычек (Груша, 79) - Суханов (Курко, 67).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Колос Оболонь

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