Оболонь неожиданно легко переиграла Рух

Киевляне без проблем справились с номинально более сильным соперником.

В рамках 17-го тура УПЛ Оболонь приехала в гости к Руху.

Киевляне ошеломили хозяев уже на 9-ой минуте матча. Счет открыл Константин Бычек.

В первом тайме львовяне так и не смогли оправиться, а во втором им нанесли еще один серьезный психологический удар. Ростислав Тарануха удвоил преимущество гостей.

Чуть позже Роман Дидык сумел отквитать один мяч, но последнее слово все же снова было за «пивоварами». Виктор Близниченко установил финальный счет на табло.

Рух - Оболонь 1:3

Голы: Дидык, 70 - Бычек, 9, Тарануха, 70, Близниченко, 73

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