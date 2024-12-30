Умер бывший футболист Вереса после ужасного ДТП

Игрок пребывал в реанимации в тяжелом состоянии.

Бывший футболист Вереса Владислав Семенчук умер в больнице после ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба ровенского клуба.

Игрок ушел из жизни в возрасте 28 лет. Ранее он попал в аварию и был госпитализирован. Футболист находился в реанимации в тяжелом состоянии.

Читай также: Юный голкипер уругвайского клуба умер в результате стрельбы

"Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Владислава. Светлая память", - говорится в сообщении пресс-службы Вереса.

ДТП случилось 26 декабря возле Ровно. Автомобиль BMW во время обгона другой машины съехал в кювет, где столкнулся с деревом.

Семенчук ранее провел несколько матчей за Верес в украинской Премьер-лиге, после чего перешел в футзал и выступал за ровенский клуб Elixus-Химик-Танчик.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!