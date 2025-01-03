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Ворскла подписала хавбека из чемпионата Швейцарии

Милот Авдили обошелся в предположительно 100 тысяч евро.
Сегодня, 15:50
Милот Авдили / ФК Арау
Милот Авдили / ФК Арау

Полтавская Ворскла подписала 22-летнего Милота Авдили.

Косоварский полузащитник перешел в украинский чемпионат из швейцарского, ранее он защищал цвета Арау.

Стороны не разглашали финансовые аспекты сделки, однако источники полагают, что трансфер обошелся полтавчанам в 100 тысяч евро.

За полсезона в Швейцарии Авдили успел отыграть 21 матч, забив три гола. Также на счету хавбека есть выступления за юношеские и молодежные сборные Косово.

Ранее также Кривбасс устроил необычную фотосессию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ворскла

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