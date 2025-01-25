Полузащитник Динамо рассказал, кем был бы если бы не футбол

Полузащитник Динамо Валентин Рубчинский дал интервью Youtube-каналу ВЗБИРНА.

В разговоре Валентин, в частности, рассказал, кем бы он стал, если бы в его жизни не было футбола.

«Кем я стал бы? Думаю, что дальнобойщиком. Так себе едешь, фильмы Marvel на фоне включил.

День едешь, день отдыхаешь», - сказал Рубчинский.

Напомним, ранее сообщалось, что Динамо продало Бущана в саудовский клуб.

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