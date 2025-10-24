Полузащитник Динамо прокомментировал разгром в Лиге конференций

В четверг, в рамках 2-го тура Лиги конференций, киевское Динамо сыграло против Самсунспора. Игра закончилась со счётом 0:3 в пользу турецкой команды. Полузащитник Динамо Валентин Рубчинский прокомментировал поражение столичной команды:

Самсунспор достаточно организованно играл. Из-за этого не удавалась острота в атаке?

Очень повлиял быстрый гол. Команда соперника немного отошла назад, и нам было тяжело как-то.

Может, ещё и нереализованный момент Караваева как-то повлиял на команду?

Конечно, был хороший момент, мы могли забить, тогда счёт был ещё 0:1. Это, как говорится, уже не забил… Мы должны были немного лучше реализовывать моменты.

В первом тайме была хорошая активность вперёд, особенно от вингеров. А после перерыва она отсутствовала. С чем это связано?

Мы хотели отыграться. В перерыве говорили, что можем это сделать. Первый тайм был, я думаю, ровный. Мы хотели, но как-то не получалось. Не знаю почему.

Удивил ли вас чем-то Самсунспор?

У них очень хорошая команда, быстрые фланги. Мы это знали. Они своими флангами реализовали свой момент.

