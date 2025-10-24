iSport.ua
Динамо проиграло Самсунспору и продлило серию без побед

Кризис Динамо продолжается.
Сегодня, 07:59       Автор: Валентина Чорноштан
Динамо Киев / Getty Images
Динамо Киев / Getty Images

В четверг, 23 октября, состоялся матч Динамо против Самсунспора в рамках Лиги конференций, украинская команда проиграла со счетом 0:3.

Это поражение стало для Динамо шестым подряд во всех турнирах.

Последний раз подопечные Александра Шовковского побеждали 17 сентября в матче против Александрии в рамках третьего раунда Кубка Украины, тогда игра завершилась со счетом 2:1.

Напомним, за это время Динамо четырежды сыграло вничью и дважды проиграло. Оба поражения пришлись на матчи Лиги конференций, а именно против Кристал Пэлас и Самсунспора.

На данный момент Динамо занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, а в Лиге конференций располагается на 34-й позиции.

