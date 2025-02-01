iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Динамо получило предложение от клуба АПЛ по ключевому игроку

Владимир Бражко может продолжить карьеру в Англии.
Сегодня, 15:23
Владимир Бражко / Getty Images
Владимир Бражко / Getty Images

Вулверхэмптон работает над подписанием одного из лидеров киевского Динамо Владимира Бражко.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, представитель английской Премьер-лиги сделал первоначальное предложение "бело-синим" по украинскому полузащитнику в размере 20 миллионов евро с учетом возможных бонусов.

Читай также: "С Миколенко поехали бы вместе": Бущан признался, где мог продолжить карьеру

Отмечается, что сам 23-летний футболист заинтересован в переезде в Англию. Переговоры между клубами продолжаются.

В нынешнем сезоне Бражко провел в составе Динамо 25 матчей во всех турнирах, записав на свой счет четыре гола и три результативные передачи.

Вулверхэмптон на данный момент идет в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице АПЛ. В 23-х сыгранных матчах "волки" набрали 16 очков.

Ранее сообщалось, что Динамо пристроило Жерсона в очередную аренду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы вулверхэмптон Динамо Киев Владимир Бражко

Статьи по теме

Агент Феликса работает над поиском нового клуба для подопечного Агент Феликса работает над поиском нового клуба для подопечного
Календарь Динамо: "бело-синие" победой закончили выступление в Лиге Европы Календарь Динамо: "бело-синие" победой закончили выступление в Лиге Европы
Милан согласовал трансфер форварда, который заменит Морату Милан согласовал трансфер форварда, который заменит Морату
Наполи нашел вариант замены Кварацхелии Наполи нашел вариант замены Кварацхелии
Помочь журналистам

Видео

Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча
Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: завершился этап в Антхольце, вскоре стартует чемпионат мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к Костюк, провал Ястремской и Цуренко, чемпионка Australian Open вошла в топ-10
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Сачко, падение Приходько
просмотров
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Европа16:17
Манчестер Юнайтед забрал талантливого защитника у другого гранда АПЛ
Теннис16:08
Ястремская уверенно вышла в финал турнира в австрийском Линце
Формула 115:59
Мерседес запретил Боттасу выпустить новый календарь в стиле ню
Украина15:30
Барбер игроков Динамо повторил популярный розыгрыш
Украина15:23
Динамо получило предложение от клуба АПЛ по ключевому игроку
Европа14:58
Сикан выйдет в старте в своем первом матче за Трабзонспор
Бокс14:55
"Он больше доминировал": Паркер оценил реванш Усика и Фьюри
Европа14:29
Таловеров дебютирует за Плимут в Чемпионшипе
Киберспорт14:25
IEM Katowice 2025: Falcons - Eternal Fire, Vitality - 3DMAX, матч NaVi
Бокс14:15
Джейк Пол намерен завоевать золото Олимпиады-2028
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK