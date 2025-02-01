Динамо получило предложение от клуба АПЛ по ключевому игроку

Владимир Бражко может продолжить карьеру в Англии.

Вулверхэмптон работает над подписанием одного из лидеров киевского Динамо Владимира Бражко.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, представитель английской Премьер-лиги сделал первоначальное предложение "бело-синим" по украинскому полузащитнику в размере 20 миллионов евро с учетом возможных бонусов.

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Отмечается, что сам 23-летний футболист заинтересован в переезде в Англию. Переговоры между клубами продолжаются.

В нынешнем сезоне Бражко провел в составе Динамо 25 матчей во всех турнирах, записав на свой счет четыре гола и три результативные передачи.

Вулверхэмптон на данный момент идет в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице АПЛ. В 23-х сыгранных матчах "волки" набрали 16 очков.

Ранее сообщалось, что Динамо пристроило Жерсона в очередную аренду.

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