Динамо получило предложение от клуба АПЛ по ключевому игроку
Вулверхэмптон работает над подписанием одного из лидеров киевского Динамо Владимира Бражко.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, представитель английской Премьер-лиги сделал первоначальное предложение "бело-синим" по украинскому полузащитнику в размере 20 миллионов евро с учетом возможных бонусов.
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Отмечается, что сам 23-летний футболист заинтересован в переезде в Англию. Переговоры между клубами продолжаются.
В нынешнем сезоне Бражко провел в составе Динамо 25 матчей во всех турнирах, записав на свой счет четыре гола и три результативные передачи.
Вулверхэмптон на данный момент идет в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице АПЛ. В 23-х сыгранных матчах "волки" набрали 16 очков.
Ранее сообщалось, что Динамо пристроило Жерсона в очередную аренду.
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