"Не надо бояться проиграть": Ребров оценил давление на сборную Украины

Национальная команда Украины готовится к поединку отбора к ЧМ-2026 против сборной Исландии. Главный тренер Сергей Ребров поделился мыслями о положении украинской команды, сообщает официальный сайт УАФ.

"Я вообще считаю, это давление должно быть всегда, желание играть на победу. Когда я работал в Динамо – где бы я ни работал – давление всегда есть. Я всегда говорю игрокам: не надо бояться проиграть, нужно бояться сделать недостаточно для победы. Надо думать о себе, что ты покажешь, когда выйдешь на футбольное поле. Если у тебя нет замечаний после игры... Очень важно, чтобы мы вышли и завтра отдали все для победы. А каков будет результат – увидим", – заявил специалист.

Перед очным матчем островитяне опережают сборную Украины в таблице группы D. Исландцы набрали 3 очка после двух туров. В активе же "сине-желтых" всего 1 пункт. Поединок состоится 10 октября.

Напомним, ранее УЕФА назначил немецкую бригаду на матч национальной команды Украины.

