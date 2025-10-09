iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Не надо бояться проиграть": Ребров оценил давление на сборную Украины

Наставник "сине-желтых" пообщался с прессой.
9 октября, 21:58       Автор: Антон Федорцив
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Национальная команда Украины готовится к поединку отбора к ЧМ-2026 против сборной Исландии. Главный тренер Сергей Ребров поделился мыслями о положении украинской команды, сообщает официальный сайт УАФ.

"Я вообще считаю, это давление должно быть всегда, желание играть на победу. Когда я работал в Динамо – где бы я ни работал – давление всегда есть. Я всегда говорю игрокам: не надо бояться проиграть, нужно бояться сделать недостаточно для победы.

 

 

Надо думать о себе, что ты покажешь, когда выйдешь на футбольное поле. Если у тебя нет замечаний после игры... Очень важно, чтобы мы вышли и завтра отдали все для победы. А каков будет результат – увидим", – заявил специалист.

Перед очным матчем островитяне опережают сборную Украины в таблице группы D. Исландцы набрали 3 очка после двух туров. В активе же "сине-желтых" всего 1 пункт. Поединок состоится 10 октября.

Напомним, ранее УЕФА назначил немецкую бригаду на матч национальной команды Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украины по футболу Сергей Ребров

Статьи по теме

Ребров назвал заявку Украины на матч с Исландией Ребров назвал заявку Украины на матч с Исландией
Исландия - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва Исландия - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва
Исландия - Украина: прогноз на матч отбора на чемпионат мира Исландия - Украина: прогноз на матч отбора на чемпионат мира
Ребров упрекнул Динамо в потере Тымчика Ребров упрекнул Динамо в потере Тымчика

Видео

Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины и противостояние Германии с Люксембургом
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Украина01:10
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
ЧМ-202600:58
"Понимали ситуацию": Калюжный рассказал, за счет чего удалось обыграть Исландию
ЧМ-202600:50
Ребров: Победа сегодня была на первом месте
ЧМ-202600:35
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
ЧМ-202600:20
Отборочный турнир ЧМ-2026: Украина разбила Исландию, Франция разобралась с Азербайджаном
Киберспорт00:04
NaVi легко переиграли Nigma и встретятся с Mouz за выход BLAST Slam V
Вчера, 23:43
ЧМ-202623:43
Украина ярко вырвала драматическую победу в матче с Исландией
ЧМ-202623:42
Франция легко разобралась с Азербайджаном
Бокс23:12
"Очевидный вариант": Промоутер Фьюри назвал потенциального соперника для возвращения в ринг
Другие страны23:08
Сон стал рекордсменом сборной Кореи
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK