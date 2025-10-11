Малиновский выделил главный позитив победы над Исландией

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский оформил дубль в противостоянии с национальной командой Исландии. Хавбек подытожил перформанс "сине-желтых" в комментарии после поединка, сообщает Суспильне Спорт.

"Главное это победа. Я помню матч в 2017 году здесь, мы много владели мячом, били по воротам, но счет был другим, в итоге 0:2 проиграли. В этот раз была тяжелая игра, они в другой футбол играют, есть молодые, перспективные ребята.

Главным был результат, но и использовали все возможности, которые у нас были. Конечно, после этой игры будет больше информации, будем лучше готовы к "домашнему" ответному матчу, который будем играть в Польше. Очень счастливый, что вернулся, забил победивший мяч. Но сейчас главное восстановиться, потому что против Азербайджана тоже нужно 90 минут концентрации и максимальной самоотдачи", – заявил полузащитник.

Украина набрала 4 очка после трех туров. Тем временем в активе островитян осталось 3 пункта. 13 октября подопечные Сергея Реброва будут противостоять сборной Азербайджана.

Тем временем хавбек Георгий Судаков выложил в сеть фотографию с последствиями травмы.

