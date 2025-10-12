iSport.ua
"Нас это не тревожит": тренер Азербайджана замахнулся на победу над сборной Украины

Кавказская команда стремится снова отобрать очки.
Вчера, 21:36       Автор: Антон Федорцив
Главный тренер сборной Азербайджана Айхан Аббасов настроен дать бой Украине 13 октября. Специалист поделился ожиданиями от поединка против "сине-желтых", сообщает Azerisport.

"Завтра нас снова ждет напряженный матч. Предыдущая наша встреча с Францией была в гостях, и вот снова мы играем на выезде. Трудно, когда два выездных матча подряд. Когда всего два дня паузы. У футболистов бывает усталость.

Но попробуем что-то изменить и стать лучше. Я верю в команду и футболистов. Как вели борьбу против Франции, так и здесь должны. В этой встрече должны быть еще лучше, если хотим завоевать очки. Украина настроена на эту игру как на финальную. В последнем тяжелом выездном матче они одержали важную победу. В Исландии тяжело играть всем.

 

 

После ничьей в первой игре в Баку Украина по-другому отнесется к нам. Но нас это не тревожит. Мы должны вести борьбу без оговорок. Мы сказали об этом футболистам. Верю, что завтра поведем такую ​​борьбу.

Я сказал своим игрокам одно: следующий матч группы с Исландией можем сделать для нас очень важным. Они заслужили право испытать эти эмоции. Очень хочу, чтобы мы сделали игру с Исландией в Баку действительно значимой", – заявил Аббасов.

Сборная Украины набрала 4 очка после трех туров. В активе же национальной команды Азербайджана 1 пункт. Они занимают второе и четвертое места соответственно, а на третьем идет сборная Исландии (3 балла).

К слову, ранее Сергей Ребров раскрыл желаемый подход Украины к атакующим действиям.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Азербайджана

