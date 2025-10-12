Ребров раскрыл подход к атакам сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров пообщался с прессой в преддверии противостояния с Азербайджаном в отборе к ЧМ-2026. Наставник "сине-желтых" подчеркнул необходимость вариативности в атаках команды.

Мы сейчас анализировали Исландию, показывали, что совсем по-другому играли в атаке. Когда забивали мячи, у нас достаточно игроков было в штрафной площадке. Мы забивали, но были и другие варианты.

Важно, чтобы игроки понимали, что мы должны создавать больше вариантов в штрафной, когда мы завершаем. Они должны верить, что мяч к ним попадет. Когда мы анализировали игру с Азербайджаном, то не так много игроков было в штрафной и вообще мы не так много нагружали штрафную площадку", – заявил Ребров.

Первый матч между Украиной и сборной Азербайджана завершился неожиданной ничьей (1:1). Чтобы сохранить вторую позицию в турнирной таблице группы D, команда Реброва обязана побеждать. Матч состоится 13 октября в Кракове.

Напомним, ранее Украина оформила драматическую победу над сборной Исландии.

