Обнародована заявка Украины на матч против Азербайджана

Все предсказуемо.
Сегодня, 10:02       Автор: Василий Войтюк
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

Национальная сборная Украины по футболу проведет поединок квалификации в чемпионат мира против команды Азербайджана.

Тренерский штаб объявил заявку команды. Поскольку команду покинул травмированный Георгий Судаков и в состоянии осталось всего 23 игрока, все они и попали в список возможных участников матча.

Заявка сборной Украины на матч с Азербайджаном:

  1. Георгий Бущан,
  2. Ефим Конопля,
  3. Богдан Михайличенко,
  4. Александр Сваток,
  5. Валерий Бондарь,
  6. Владимир Бражко,
  7. Владислав Ванат,
  8. Руслан Малиновский,
  9. Алексей Гуцуляк,
  10. Николай Шапаренко,
  11. Артем Довбык,
  12. Анатолий Трубин,
  13. Илья Забарный,
  14. Александр Назаренко,
  15. Олег Очеретько,
  16. Виталий Миколенко,
  17. Артём Бондаренко,
  18. Егор Ярмолюк,
  19. Назар Волошин
  20. Владислав Велетень,
  21. Иван Калюжный,
  22. Николай Матвиенко,
  23. Дмитрий Ризнык.

Матч начнется в 21:45 по Киеву и состоится в польском городе Краков на стадионе Краковия. На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка Украина - Азербайджан.

