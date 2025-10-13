Обнародована заявка Украины на матч против Азербайджана
Все предсказуемо.
Национальная сборная Украины по футболу проведет поединок квалификации в чемпионат мира против команды Азербайджана.
Тренерский штаб объявил заявку команды. Поскольку команду покинул травмированный Георгий Судаков и в состоянии осталось всего 23 игрока, все они и попали в список возможных участников матча.
Заявка сборной Украины на матч с Азербайджаном:
- Георгий Бущан,
- Ефим Конопля,
- Богдан Михайличенко,
- Александр Сваток,
- Валерий Бондарь,
- Владимир Бражко,
- Владислав Ванат,
- Руслан Малиновский,
- Алексей Гуцуляк,
- Николай Шапаренко,
- Артем Довбык,
- Анатолий Трубин,
- Илья Забарный,
- Александр Назаренко,
- Олег Очеретько,
- Виталий Миколенко,
- Артём Бондаренко,
- Егор Ярмолюк,
- Назар Волошин
- Владислав Велетень,
- Иван Калюжный,
- Николай Матвиенко,
- Дмитрий Ризнык.
Матч начнется в 21:45 по Киеву и состоится в польском городе Краков на стадионе Краковия. На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка Украина - Азербайджан.
