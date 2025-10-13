Григорчук - о сборной Украины после матча с Исландией: "Произошло переосмысление"

Григорчук - о шансах в игре с Азербайджаном.

В понедельник, 13 октября, сборная Украина сыграет против Азербайджана.

Бывший тренер ЛНЗ Роман Григорчук рассказал о том, что ожидает от игры нашей сборной.

"По-моему, Украина – однозначный фаворит и должен брать реванш за ничью в Баку (1:1). Наши ребята, уверен, смогут получить три очка, закрепиться на второй строчке и мы будем с надеждой смотреть в будущее".

Также тренер заявил что изменилась во сборной после победы над Исландией:

"По игре с Исландией мне бросилось в глаза, по крайней мере так показалось, что у игроков нашей сборной произошло переосмысление, скажем так. Было видно, что все игроки на поле сражались за победу, понимая ее важность. Отношение было совсем другим, как сравнить с матчами сентябрьского цикла".

