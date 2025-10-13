Шок для Азербайджана. Защитник пропустит матч с Украиной

Азербайджан сыграет против Украины без лидера защити.

Официальный сайт сборной Азербайджана сообщил, что центральный защитник Раиль Мамедов будет отсутствовать в матче против Украины.

Причиной отсутствия игрока в матче отбора на чемпионат мира-2026 стала травма, полученная на последней тренировке перед игрой. Сейчас он исключён из заявки национальной команды.

В матче Азербайджан - Украина, который прошёл в сентябре, Раиль Мамедов не попадал в состав. Тогда игра завершилась со счётом 1:1.

Напомним, что поединок Украина - Азербайджан состоится 13 октября в Кракове. Начало в 21:45 по киевскому времени.

