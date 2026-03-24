Матч со Швецией обслужит рефери, при котором Украина дважды побеждала

УЕФА определился с рефери, которые будут работать на полуфинальном матче плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 между Украиной и Швецией.

Как сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза, поединок обслужит португальская бригада арбитров во главе с 38-летним Жоау Пинейру.

На линиях ему будут помогать соотечественники Бруну Жезуш и Лусиану Майя. Обязанности четвертого рефери будет выполнять бельгиец Эрик Ламбрехтс.

За систему VAR будут отвечать также португальцы Тьягу Мартинш и его помощник Андре Нарсису.

Источник: UEFA.COM

Ранее Пинейру дважды пересекался со сборной Украины в матчах Лиги наций. В 2022 году португалец работал на поединке "сине-желтых" против Армении (5:0), а в 2024 году - против Албании (2:1). Также он обслуживал еврокубковые матчи с участием Динамо, Шахтера и Александрии.

Напомним, что полуфинальный матч плей-офф квалификации ЧМ-2026 Украина - Швеция состоится в четверг, 26 марта, в Валенсии на стадионе Сьютат де Валенсия. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Победитель этого противостояния в финале отбора во вторник, 31 марта, поборется за право сыграть на мировом первенстве с сильнейшим в паре Польша - Албания.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!