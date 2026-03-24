"Очень классная команда": Малиновский рассказал, чего ждет от матча со Швецией

Дисквалифицированный игрок сборной Украины поделился мнением о сопернике.
Автор: Игорь Мищук
Руслан Малиновский / Getty Images
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский высказался о предстоящем матче плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 против Швеции.

Украинский хавбек, который не сможет принять участие в поединке из-за дисквалификации, отметил, что ожидает тяжелой игры, поэтому команде нужно будет продемонстрировать свои лучшие качества, чтобы добиться успеха.

"Сборная Швеции индивидуально очень хорошая команда. Да, конечно, у них пара футболистов сейчас вылетела из-за травм, Александера Исака не будет, но у них есть другой нападающий очень высокого уровня. Команда, я считаю, очень физическая, поэтому в плане стандартных положений мы должны быть очень сконцентрированы и не дать им шансов в этих моментах.

Как команда, они сейчас не показывали результаты, которые от них ждут, но в этих матчах они могут дать свою лучшую игру. Поэтому нам нужно сыграть лучшую нашу игру, чтобы пройти Швецию, потому что это очень классная команда. Если брать футболистов - они все играют в европейских чемпионатах. Будет очень сложная игра", - приводит слова Малиновского УПЛ ТБ.

Полуфинальный матч плей-офф квалификации ЧМ-2026 Украина - Швеция состоится в четверг, 26 марта, в Валенсии на стадионе Сьютат де Валенсия. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Победитель этого противостояния в финале отбора во вторник, 31 марта, поборется за право сыграть на мировом первенстве с сильнейшим в паре Польша - Албания.

