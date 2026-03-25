Забарный: Мы все помним прошлый отборочный турнир чемпионата мира

Защитник ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный поделился мыслями перед матчем со Швецией.

Напомним, что сборные Украины и Швеции сыграют в квалификации ЧМ-2026 26 марта.

Забарный признал, что предстоит очень сложный матч, но все помнят, что произошло на предыдущем отборе. Команда с холодной головой готовится к поединку.

Хорошая команда, на самом деле, и я уверен, что будет тяжело. Думаю, шансы у всех равные, поэтому, да, будет тяжело. Мы настраиваемся. У нас уже нет такого выбора. Надо идти с холоднофй головой, выиграть первый матч и двигаться дальше. В принципе, я думаю, что это чувствуется у всех игроков. Спокойно реагируем, потому что с холодной головой нужно подходить к таким матчам. И, конечно, есть ответственность, и все понимают, насколько это важно. И мы все помним прошлый отбор на чемпионат мира, как мы после Уэльса зашли в раздевалку, какие были тогда эмоции.

Ранее также также тренер шведов высказался о сборной Украины.

