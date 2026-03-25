Ребров: Нам нужно завтра выиграть, проявив характер

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал предстоящий матч против Швеции.

Напомним, что сборные Украины и Швеции сыграют в квалификации ЧМ-2026 26 марта.

По словам тренера, команде нужно проявить характер и быть лучше соперников в каждом аспекте, чтобы победить.

А в качестве настроя на матч Ребров вспомнил о квалификации к Евро-2024.

Я знаю, что Швеция — очень сильная команда по характеру. Нам нужно завтра выиграть, проявив характер. Будет много борьбы, дуэлей — нужно сосредоточиться на этом. Тактика — это важно, но в футболе много компонентов, и мы должны преуспеть в каждом из них — тогда у нас будет преимущество. Это не гарантирует, что мы выиграем матч, но дает тебе больше шансов. Завтра мы должны быть сконцентрированы на каждом элементе игры. Два года назад, когда мы играли плей-офф на Евро — вы помните, как это было и как настраивали игроков. Я уверен, все волнуются и понимают цену этих матчей. Я вижу рабочую атмосферу, как игроки сконцентрированы

