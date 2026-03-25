Ребров: Нам нужно завтра выиграть, проявив характер

Специалист также не ждет простого поединка.
Вчера, 22:07       Автор: Андрей Безуглый
Сергей Ребров / Getty Images
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал предстоящий матч против Швеции.

Напомним, что сборные Украины и Швеции сыграют в квалификации ЧМ-2026 26 марта.

По словам тренера, команде нужно проявить характер и быть лучше соперников в каждом аспекте, чтобы победить. 

А в качестве настроя на матч Ребров вспомнил о квалификации к Евро-2024.

Я знаю, что Швеция — очень сильная команда по характеру. Нам нужно завтра выиграть, проявив характер. Будет много борьбы, дуэлей — нужно сосредоточиться на этом. Тактика — это важно, но в футболе много компонентов, и мы должны преуспеть в каждом из них — тогда у нас будет преимущество. Это не гарантирует, что мы выиграем матч, но дает тебе больше шансов. Завтра мы должны быть сконцентрированы на каждом элементе игры.

Два года назад, когда мы играли плей-офф на Евро — вы помните, как это было и как настраивали игроков. Я уверен, все волнуются и понимают цену этих матчей. Я вижу рабочую атмосферу, как игроки сконцентрированы

Ранее также Илья Забарный высказался о предстоящем матче.

 

Статьи по теме

Ребров заменил травмированного Таловерова в сборной Украины Ребров заменил травмированного Таловерова в сборной Украины
Шевченко рассказал о перспективах Реброва во главе сборной Украины Шевченко рассказал о перспективах Реброва во главе сборной Украины
Ребров оценил шансы сборной Украины в противостоянии со Швецией Ребров оценил шансы сборной Украины в противостоянии со Швецией
Ребров назвал нецелесообразным оставаться сборной Украины в Польше Ребров назвал нецелесообразным оставаться сборной Украины в Польше

Видео

Шульга набрал первые очки в НБА
Шульга набрал первые очки в НБА

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Ботн победами в масс-стартах закрыли сезон Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Холменколлене
просмотров
Футбол сегодня: стартует отбор на Чемпионат мира, Украина против Швеции и другие матчи
просмотров
Свитолина завершила выступления на турнире в Майами
просмотров
УПЛ: Кривбасс обыграл Эпицентр, ЛНЗ одолел Рух
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:50
Европа23:50
Арсенал намерен переманить звезду ПСЖ
Формула 123:05
ФИА изучит антикрыло Мерседес
ЧМ-202622:07
Ребров: Нам нужно завтра выиграть, проявив характер
ЧМ-202621:30
Забарный: Мы все помним прошлый отборочный турнир чемпионата мира
Формула 120:40
Доменикале прокомментировал первую победу Антонелли
Европа19:40
Саудовский клуб готов подписать хавбека Манчестер Юнайтед
Европа19:15
Ливерпуль намерен заменить Салаха сразу двумя игроками
Европа18:20
Ливерпуль рассматривает назначение Алонсо
ЧМ-202617:30
Поттер расхвалил сборную Украины накануне поединка
Европа16:48
Салах может оказаться в одной команде с другой суперзвездой
