Желтые против синих: Украина и Швеция определились, в какой форме проведут матч

Соперники выбрали экипировку на поединок плей-офф отбора на ЧМ-2026.

В четверг, 26 марта, сборная Украины встретится со Швецией в полуфинальном матче плей-офф квалификации чемпионата мира-2026.

В день поединка состоялось традиционное совещание представителей команд, на котором соперники определили, в какой форме выйдут на поле.

Читай также: Украина – Швеция: превью матча полуфинала плей-офф отбора на ЧМ-2026

Как сообщает пресс-служба УАФ, сборная Украины проведет матч в желтом комплекте экипировки, вратарь - в сером. Швеция сыграет в синей форме, а голкипер - в светло-фиолетовой.

Источник: УАФ

Напомним, что матч Украины и Швеции будет сыгран в Валенсии на стадионе Сьютат де Валенсия. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

