"Очень мощная сборная": Ребров назвал причины поражения от Швеции

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вспомнил поражение от Швеции в квалификации чемпионата мира-2026.

Наставник украинской национальной команды назвал причины неудачного выступления.

"Я считаю, что мы играли против сильной сборной. Я считаю, даже несмотря на то, что в сборной Швеции не было нескольких ведущих игроков, они могут заменить своих игроков, потому что почти ни одного игрока нет из национального первенства. И почти все игроки играют в топ-странах. Это очень мощная сборная.

Плюс к тому, когда ты пропускаешь мяч на первых минутах первого тайма и второго - это очень тяжело для игроков. Мы пытались создать моменты, но, как я говорил, очень трудная игра, когда ты пропускаешь в самом начале и первого тайма, и второго. Потому, к сожалению, мы проиграли эту игру.

Мы проанализировали, мы побеседовали с игроками, но следующая игра очень важна. Как настраивать? Я уверен, что игроки все понимают. По тренировочному процессу я вижу - не было ни одного игрока, кто отказался бы, кто сказал бы: "Все, у меня нет мотивации, я еду домой", "Все, я не хочу здесь находиться". Напротив - они говорили, что мы действительно хотим доказать, что это была досадная ошибка, и завтра мы попытаемся показать, а я надеюсь, я уверен, что они покажут другой уровень игры", - сказал Ребров на пресс-конференции.

Напомним, что 26 марта сборная Украины проиграла 1:3 Швеции в полуфинальном матче плей-офф отбора на ЧМ-2026 и прекратила борьбу за выход в финальную часть мирового первенства.

Следующий поединок украинская национальная команда проведет во вторник, 31 марта, встретившись в спарринге с Албанией.

