iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Хавбек сборной Испании присоединился к звездной компании

Гави повторил достижение Пеле и Это'о.
Сегодня, 19:15       Автор: Андрей Безуглый
Гави / Getty Images
Гави / Getty Images

Полузащитник Барселоны и сборной Испании Гави повторил редкое достижение.

Испанец стал лишь шестым игроком в истории, который сыграл на двух чемпионатах мира до 21 года.

Ранее подобным достижением могли похвастаться Пеле, Самуэль Это'о, Ригобер Сонг, Саломон Олембе и Норман Уайтсайд.

На прошлом мундиале Гави сыграл во всех четырех матчах, а сейчас выйдет в старте на матч против Кабо-Верде.

Напомним, что расписание и результаты ЧМ-2026 доступны на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гави

Статьи по теме

Гави близок к возвращению Гави близок к возвращению
Молодой хавбек Барселоны близок к возвращению в обойму Молодой хавбек Барселоны близок к возвращению в обойму
Барселона потеряла основного хавбека на половину сезона Барселона потеряла основного хавбека на половину сезона
Барселона сообщила о необходимости артроскопического обследования своего игрока Барселона сообщила о необходимости артроскопического обследования своего игрока

Видео

Клуб УПЛ официально сменил название и показал новый логотип
Клуб УПЛ официально сменил название и показал новый логотип

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Дании в досрочно завершенном спарринге
просмотров
Футбол сегодня: матчи ЧМ-2026 с участием Испании, Бельгии, Уругвая
просмотров
Плей-офф НБА: Никс победил Сан-Антонио в четвертом матче серии
просмотров
УПЛ: Кудривка и Левый Берег пробились в УПЛ
просмотров

Последние новости

ЧМ-202621:09
ЧМ-2026: Испания не смогла обыграть Кабо-Верде, Бельгия сыграет с Египтом
ЧМ-202620:59
Испания сенсационно потеряла очки с Кабо-Верде
Европа20:15
Ювентус выкупил ивуарийского вингера
Теннис19:28
Калинина не сумела пробиться на турнир в Берлине
ЧМ-202619:15
Хавбек сборной Испании присоединился к звездной компании
ЧМ-202618:30
Африканская сборная уволила тренера сразу после поражения на ЧМ-2026
ЧМ-202617:45
Трамп примет участие в церемонии награждения ЧМ-2026
Европа17:18
Аталанта представила нового главного тренера
Европа15:10
Милан договорился с новым главным тренером
Украина14:36
Бывший игрок Ворсклы и Волыни умер в возрасте 39 лет
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK