Хавбек сборной Испании присоединился к звездной компании

Полузащитник Барселоны и сборной Испании Гави повторил редкое достижение.

Испанец стал лишь шестым игроком в истории, который сыграл на двух чемпионатах мира до 21 года.

Ранее подобным достижением могли похвастаться Пеле, Самуэль Это'о, Ригобер Сонг, Саломон Олембе и Норман Уайтсайд.

На прошлом мундиале Гави сыграл во всех четырех матчах, а сейчас выйдет в старте на матч против Кабо-Верде.

Напомним, что расписание и результаты ЧМ-2026 доступны на нашем сайте.

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