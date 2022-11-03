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Участие на ЧМ-2022 под вопросом: Сону потребуется операция на глазнице

Кореец очень не вовремя получил травму.
Сегодня, 00:53
Сон Хын Мин / Getty Images
Сон Хын Мин / Getty Images
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Тоттенхэм подтвердил, что Сон Хын Мину придется лечь на операционный стол после того, как он получил перелом левой глазницы, говорится в заявлении клуба на официальном сайте "шпор".

Во вторник, 1 ноября, во время матча Лиги чемпионов против Марселя (2:1) южнокореец был вынужден покинуть поле в первом тайме после получения неприятной травмы в результате столкновения с Шанселем Мбемба.

Окончательные результаты не могут порадовать игрока, которому понадобится операция всего за несколько недель до старта чемпионата мира в Катаре.

"Мы можем подтвердить, что Сон Хын Мин перенесет операцию по стабилизации перелома вокруг левого глаза. Игрок сборной Южной Кореи получил травму во время первого тайма победной игры Лиги чемпионов против Марселя".

"После операции Сон начнет реабилитацию с нашим медицинским персоналом, и в свое время мы будем информировать сторонников".

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Пропуск игроком чемпионата мира сильно ударит по Южной Корее, которая может потерять своего лучшего игрока. Первый матч мундиаля корейцы проведут 24 ноября против Уругвая.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Чемпионат мира 2022 Сон Хын Мин
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