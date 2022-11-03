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Вернер пропустит ЧМ-2022 из-за травмы, полученной в матче с Шахтером

Очередной футболист не поможет своей сборной, получив травму за несколько недель до старта мундиаля.
Сегодня, 18:03
Тимо Вернер / Getty Images
Тимо Вернер / Getty Images
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Форвард РБ Лейпцига и сборной Германии Тимо Вернер пропустит остаток 2022 года, и, как следствие, предстоящий чемпионат мира в Катаре, сообщает официальный сайт "быков".

26-летний немец получил травму левого голеностопа в матче Лиги чемпионов против донецкого Шахтера (4:0), из-за чего он был заменен еще по ходу первого тайма.

"Плохие новости для Тимо Вернера и РБ Лейпциг! Нападающий повредил левый голеностоп в матче с донецким Шахтером и был заменен на 19-й минуте", - говорится в заявлении клуба.

"Сегодняшнее сканирование в Лейпциге показало, что он, к сожалению, порвал связку левого голеностопа. Таким образом, Тимо Вернер будет отсутствовать до конца 2022 года. Решение о его лечении будет принято в ближайшие дни".

Напомним, что Тимо Вернер вернулся в РБ Лейпциг, перейдя из Челси в августе за 20 миллионов евро. За это период он провел 16 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 9 голов и 4 ассиста.

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