Вернер пропустит ЧМ-2022 из-за травмы, полученной в матче с Шахтером
Форвард РБ Лейпцига и сборной Германии Тимо Вернер пропустит остаток 2022 года, и, как следствие, предстоящий чемпионат мира в Катаре, сообщает официальный сайт "быков".
26-летний немец получил травму левого голеностопа в матче Лиги чемпионов против донецкого Шахтера (4:0), из-за чего он был заменен еще по ходу первого тайма.
"Плохие новости для Тимо Вернера и РБ Лейпциг! Нападающий повредил левый голеностоп в матче с донецким Шахтером и был заменен на 19-й минуте", - говорится в заявлении клуба.
"Сегодняшнее сканирование в Лейпциге показало, что он, к сожалению, порвал связку левого голеностопа. Таким образом, Тимо Вернер будет отсутствовать до конца 2022 года. Решение о его лечении будет принято в ближайшие дни".
Напомним, что Тимо Вернер вернулся в РБ Лейпциг, перейдя из Челси в августе за 20 миллионов евро. За это период он провел 16 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 9 голов и 4 ассиста.