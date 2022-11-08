Катар - Эквадор: онлайн-трансляция матча чемпионата мира 20.11.2022

Команды встретятся в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.

В воскресенье, 20 ноября, сыграют сборные Катара и Эквадора в рамках матча-открытия чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре.

Поединок пройдет на арене Эль-Байт, которая была построена к международному турниру. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Катар - Эквадор

Будет доступна в этой новости 20 ноября, начиная с 18:00 по Киеву.

Сборные Катара и Эквадора выступают в группе А, где их соперниками также являются сборные Сенегала и Нидерландов, которые свой матч проведут 21 ноября.

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В своей истории сборные Катара и Эквадора играли три раза, но все матчи проходили в товарищеском формате. В последний раз команды пересеклись на футбольном поле в 2018 году. Тогда в голевом поединке победу добыла катарская сборная - 4:3.

Отметим, что в плей-офф чемпионата мира выйдут команды, которые займут первые два места в своей группе.

Во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Катара сыграет с Сенегалом, а Эквадор - с Нидерландами. Оба матча пройдут 25 ноября.