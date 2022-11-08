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Катар - Эквадор: прогноз на матч-открытие чемпионата мира 20.11.2022

Команды встретятся в первом туре чемпионата мира-2022. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.
Сегодня, 11:20
Катар - Эквадор
Катар - Эквадор

В воскресенье, 20 ноября, стартует чемпионат мира по футболу в Катаре. В матче-открытие сыграют сборные Катара и Эквадора.

Поединок состоится в воскресенье, 20 ноября, и начнется в 18:00 по киевскому времени. Состоится встреча на стадионе Эль-Байт, в катарском Эль-Хауре.

Катарская сборная, которая дебютирует на крупном международном турнире постарается порадовать своих фанатов, а эквадорская команда сделает все, чтобы победить и набрать важные три очка.

Коэффициент и ставки на матч первого тура ЧМ-2022 Катар - Эквадор 20 ноября

Сборная Катара, которая принимает международный турнир, попала в группу А, в которой также играют национальные команды Эквадора, Нидерландов и Сенегала.

Эксперты и аналитики определили, что фаворитом предстоящего матча, который открывает мундиаль, является сборная с Южной Америки.

Прогноз букмекеров на матч Катар - Эквадор:

  • Победа Катара: 3,70

  • Ничья: 3,30

  • Победа Эквадора: 2,15

Интересно также и то, что букмекеры прогнозируют, что голевой игра не будет. Если вас интересуют ставки, то на то, что обе команды не забьют, то на это можно поставить с коэффициентом - 2. Более того, в то же время коэффициент на ТМ 2,5 равен - 1,65.

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Статистика противостояния между Катаром и Эквадором

Команды провели между собой три матча, однако все они проходили в рамках товарищеских встреч. Стоит отметить, что Катар и Эквадор дважды сыграли в 1996 году, а последняя игра прошла в 2018 году. За это время статистика противостояния:

Катар - Эквадор
1   Победы   1
1 Ничьи 1
6 Голы 6

Стоит отметить, что в последней игре между командами, победу добыла катарская сборная. В той встречи дублями отметились Алмоез Али и Эннер Валенсия, который и сейчас выступают за свои команды.

Отметим, что во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Катара сыграет с Сенегалом, а Эквадор - с Нидерландами. Оба матча пройдут 25 ноября.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: катар эквадор

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