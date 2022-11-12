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Травмированный Сон - в составе: Южная Корея огласила заявку на ЧМ-2022

Азиатская сборная определилась со списком исполнителей, которые смогут сыграть на мировом первенстве.
Сегодня, 12:40
Южная Корея представила заявку на ЧМ-2022 / Getty Images
Южная Корея представила заявку на ЧМ-2022 / Getty Images

Главный тренер сборной Южной Кореи Паулу Бенту огласил имена игроков, которые попали в окончательную заявку команды на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Накануне мирового первенства под вопросом было участие в турнире лидера команды Сон Хын Мина, который получил перелом глазницы и был вынужден перенести хирургическое вмешательство. Тем не менее, очевидно, игрок Тоттенхэма успеет восстановиться к будущим поединкам, поскольку был включен в список.

Всего в заявку азиатской сборной вошли 26 футболистов.

Заявка сборной Южной Кореи:

Вратари: Ким Сын Гю (Аль-Шабаб), Сон Бом Гын (Чонбук Хендэ Моторс), Чо Хен У (Ульсан Хендэ)

Защитники: Ким Мин Чжэ (Наполи), Ким Ен Гвон (Ульсан Хендэ), Квон Кюн Вон (Гамба Осака), Чо Ю Мин (Тэджон Хана Ситизен), Ким Мун Хван (Чонбук Хендэ Моторс), Юн Джон Гю (Сеул), Ким Тхэ Хван (Ульсан Хендэ), Ким Чжин Су (Чонбук Хендэ Моторс), Хон Чхоль (Тэгу)

Полузащитники: Чон У Ен (Аль-Садд), Сон Чжун Хо (Шаньдун Тайшань), Пайк Сын Хо (Чонбук Хендэ Моторс), Хван Ин Бом (Олимпиакос), Ли Джэ Сон (Майнц), Квон Чхан Хун (Кимчхон Сангму), Чун Ву Юн (Фрайбург), Ли Кан Ин (Мальорка), Сон Хын Мин (Тоттенхэм), Хван Хи Чхан (Вулверхэмптон), На Санг Хо (Сеул), Сон Мин Кю (Чонбук Хендэ Моторс)

Нападающие: Хван Ий Джо (Олимпиакос), Чо Гю Сун (Чонбук Хендэ Моторс)

Напомним, что на ЧМ-2022 сборная Южной Кореи сыграет в группе с Уругваем, Ганой и Португалией.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Паулу Бенту сборная Южной Кореи Сон Хын Мин

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