Скандал с датскими журналистами в Катаре: в стране хозяйке ЧМ-2022 уже "отметились"

Первый неприятный инцидент на мундиале в Катаре произошел еще до начала первых матчей. Датский журналист Расмус Тантольдт вел прямой репортаж из Дохи с одного из объектов предстоящего чемпионата, когда к нему с угрозами подошли охранники.

Мужчины пытались сорвать трансляцию и угрожали разбить камеру. Даже после того, как Тантольдт показал им свою аккредитацию и на английском объяснил, что он журналист, охрана пыталась избавиться от съемочной группы.

Журналист выложил ролик с нападением в свой Twitter, где он быстро стал вирусным. В том же посту Тантольдт подтвердил, что уже получил извинения от Высшего комитета Катара. Но журналист все равно спрашивает, есть ли гарантии того, что это не произойдет с другими представителями мировых СМИ.

We now got an apology from Qatar International Media Office and from Qatar Supreme Commitee.

This is what happened when we were broadcasting live for @tv2nyhederne from a roundabout today in Doha. But will it happen to other media as well? #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/NSJj50kLql