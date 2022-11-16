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Скандал с датскими журналистами в Катаре: в стране хозяйке ЧМ-2022 уже "отметились"

Официальные представители принесли свои извинения.
Сегодня, 14:25
Официальная эмблема чемпионата мира в Катаре / Getty Images
Официальная эмблема чемпионата мира в Катаре / Getty Images

Первый неприятный инцидент на мундиале в Катаре произошел еще до начала первых матчей. Датский журналист Расмус Тантольдт вел прямой репортаж из Дохи с одного из объектов предстоящего чемпионата, когда к нему с угрозами подошли охранники.

Мужчины пытались сорвать трансляцию и угрожали разбить камеру. Даже после того, как Тантольдт показал им свою аккредитацию и на английском объяснил, что он журналист, охрана пыталась избавиться от съемочной группы.

Журналист выложил ролик с нападением в свой Twitter, где он быстро стал вирусным. В том же посту Тантольдт подтвердил, что уже получил извинения от Высшего комитета Катара. Но журналист все равно спрашивает, есть ли гарантии того, что это не произойдет с другими представителями мировых СМИ.

“Это не свободная и демократическая страна. Мой опыт после посещения 110 стран мира говорит: чем больше вам нужно скрывать, тем тяжелее репортаж оттуда”, - заявил Тантольдт в интервью норвежскому каналу NRK.

Напомним, что с составами команд и групп на чемпионате мира в Катаре вы можете ознакомиться на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: катар ЧМ 2022

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