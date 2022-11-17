Стало известно, сколько пропустит Нкунку из-за травмы накануне ЧМ-2022

Кристофер Нкунку не сможет сыграть на мундиале, ведь травмировался за несколько дней до старта турнира.

Нападающий сборной Франции Кристофер Нкунку пропустит чемпионат мира по футболу, который должен пройти в Катаре.

Французский футболист во время тренировочного сбора получил повреждение в результате неудачного столкновения с Эдуардо Камавинга, которого в последствии оскорбили на расовой почве.

Как сообщает Get French Football News, Нкунку пропустит около 6-8 недель из-за повреждения колена.

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Напомним, что вместо форварда тренерский штаб сборной Франции вызвал в сборную Кайдана Коло-Муани из Айнтрахта.

В текущем сезоне Нкунку провел 23 матча за немецкий Лейпциг, за которые забил 17 голов и выполнил четыре голевые передачи.