Луис Энрике рассказал, кем мог бы стать, если бы не футбол
Испанец готов был помогать людям.
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал, кем хотел бы стать, если бы не футбол.
"Если бы я не был футболистом, я бы хотел стать пожарным или полицейским.
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Мой брат – полицейский, и у меня много друзей-полицейских", – сказал Энрике в интервью Barça Universal.
Напомним, в воскресенье, 20 ноября, стартует Чемпионат мира-2022 в Катаре. Сборная Испании во главе с Луисом Энрике стартует на Мундиале 23 ноября матчем против Коста-Рики.