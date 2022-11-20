Луис Энрике рассказал, кем мог бы стать, если бы не футбол

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал, кем хотел бы стать, если бы не футбол.

"Если бы я не был футболистом, я бы хотел стать пожарным или полицейским.

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Мой брат – полицейский, и у меня много друзей-полицейских", – сказал Энрике в интервью Barça Universal.

Напомним, в воскресенье, 20 ноября, стартует Чемпионат мира-2022 в Катаре. Сборная Испании во главе с Луисом Энрике стартует на Мундиале 23 ноября матчем против Коста-Рики.