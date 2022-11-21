Роналду: Португалия - лучшая команда на этом чемпионате мира

Неожиданно для всех капитан сборной Португалии Криштиану Роналду появился на пресс-конференции в понедельник и дал журналистам небольшое интервью. Конечно, его спрашивали о ситуации с МЮ и о том, повлияет ли это на самого Криштиану и его команду.

"Мне не нужно думать, о чем думают другие. Я могу говорить, когда захочу. Игроки, давно и хорошо меня знающие, точно представляют, какой личностью я являюсь”, - заявил Роналду.

Также португалец подчеркнул, что ситуация с МЮ никак не влияет ни на него, ни на его товарищей. Сейчас игроки думают только о том, как добиться трофея, они по-настоящему голодны до побед.

Роналду подтвердил, что находится в фантастической форме и чувствует себя прекрасно, готов начать чемпионат мира по победе. К тому же, португалец уверен, что сейчас его сборная на пике своей силы.

“Я чувствую, что у этой сборной Португалии есть потрясающий потенциал. Я думаю, мы точно можем победить, но нам нужно сосредоточиться на следующей игре. Мы сосредоточимся на Гане, одержим победу и будем двигаться дальше.

В конце мы увидим, кто лучший, но я считаю, что Португалия – лучшая команда на этом чемпионате мира. Но мы должны показать это на поле”, – сказал португалец.

Напомним, что матч Португалия – Гана состоится 24 ноября. А с полным расписанием ЧМ-2022 вы можете ознакомиться здесь.