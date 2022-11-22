"Он вновь все решил": Тренер Уэльса назвал лучшего футболиста сборной

Гарет Бэйл принес команде очки в матче чемпионата мира.

Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж прокомментировал ничейный результат матча с национальной командой США (1:1).

По словам специалиста, Гарет Бэйл, который реализовал пенальти в концовке игры, не подвел команду.

"Бэйл вновь все решил. Он основной пенальтист на миллион процентов! Он никогда нас не подводил".

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"Мы показали характер, решимость и сумели отыграться. Было важно не проиграть первый матч. Ребятам нужно отдать должное за самоотдачу", - приводит слова тренера Goal.

Напомним, в следующем туре сборная Уэльса сыграет с национальной командой Ирана. Игра пройдет 25 ноября.

Отметим, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча США - Уэльс.