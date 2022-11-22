Футболист Уэльса узнал о смерти дедушки перед матчем с США

В рамках первого тура группового этапа чемпионата мира США встречался с Уэльсом. Поединок завершился в результативную ничью - 1:1.

В преддверии трагического поединка в семье защитника валлийской команды Неко Уильямса случилась трагедия - умер дедушка.

Футболист в Instagram опубликовал пост, в котором рассказал о трагедии.

"Вчера я получил самую тяжелую новость, с которой мне только приходилось сталкиваться. Мама сообщила, что мой дедушка умер минувшей ночью.

Переключиться с постоянного плача на матч чемпионата мира было очень тяжело, но я выдержал это благодаря поддержке моей семьи и товарищей по команде. Я посвящаю эту игру именно ему", - написал Уильямс.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча США - Уэльс.