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Футболист Уэльса узнал о смерти дедушки перед матчем с США

Неко Уильямс лишился близкого человека.
Сегодня, 08:40
Неко Уильямс / Getty Images
Неко Уильямс / Getty Images

В рамках первого тура группового этапа чемпионата мира США встречался с Уэльсом. Поединок завершился в результативную ничью - 1:1.

В преддверии трагического поединка в семье защитника валлийской команды Неко Уильямса случилась трагедия - умер дедушка.

Футболист в Instagram опубликовал пост, в котором рассказал о трагедии.

"Вчера я получил самую тяжелую новость, с которой мне только приходилось сталкиваться. Мама сообщила, что мой дедушка умер минувшей ночью.

Переключиться с постоянного плача на матч чемпионата мира было очень тяжело, но я выдержал это благодаря поддержке моей семьи и товарищей по команде. Я посвящаю эту игру именно ему", - написал Уильямс.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча США - Уэльс.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уэльс Неко Уильямс

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