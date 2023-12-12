С уэльского клуба могут снять более 100 очков

Уэльский клуб Понтипридд Юнайтед столкнулся с невероятными трудностями.

Как сообщает Sky Sports, уэльская ассоциация футбола обвинила клуб в 18 нарушениях и может снять с них 141 очко.

Читай также: Фанаты Эвертона провели акцию протеста против АПЛ

Понтипридд Юнайтед признан виновным в отсутствии выплат игрокам и невыполнении контрактных обязательств, а также в использовании незарегистрированых или неправильно зарегистрированых футболистов.

6 очков с команды снимут немедленно и 135 могут снять, если клуб будет использовать незарегистрированіх игроков в следующем сезоне. Также на команду наложат трансферный бан до зимы 2025 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!