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Футбол

С уэльского клуба могут снять более 100 очков

У Понтипридд Юнайтед большие проблемы.
Сегодня, 10:33

Уэльский клуб Понтипридд Юнайтед столкнулся с невероятными трудностями.

Как сообщает Sky Sports, уэльская ассоциация футбола обвинила клуб в 18 нарушениях и может снять с них 141 очко.

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Понтипридд Юнайтед признан виновным в отсутствии выплат игрокам и невыполнении контрактных обязательств, а также в использовании незарегистрированых или неправильно зарегистрированых футболистов.

6 очков с команды снимут немедленно и 135 могут снять, если клуб будет использовать незарегистрированіх игроков в следующем сезоне. Также на команду наложат трансферный бан до зимы 2025 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уэльс

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