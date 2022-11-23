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Бельгия - Канада: прогноз на матч чемпионата мира 23.11.2022

Команды встретятся в первом туре чемпионата мира-2022. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.
Сегодня, 12:35
Бельгия - Канада: прогноз на матч
Бельгия - Канада: прогноз на матч

В среду, 23 ноября, начнется первый тур для команд из групп E и F. В последнем матче соревновательного дня сыграют сборные Бельгии и Канады.

Матч Бельгия - Канада состоится в 21:00 по киевскому времени на стадионе Ахмад бин Али (Эль-Райяне). Сборная Бельгии, как принято, входит в число фаворитов на победу на турнире, однако, как всегда, им немного чего-то не хватает. Сборная Канады впервые за долгие годы сыграют на чемпионате мира, куда пробились очень уверенно.

На прошедшем чемпионате мира сборная Бельгии заняла третье место, выиграв в бронзовом матче сборную Англии. Национальная команда Канада в последний раз на мундиале играла в 1986 году, а сейчас это их лишь второе участие в истории. Так что командам есть что доказывать и показывать.

Коэффициент и ставки на матч первого тура ЧМ-2022 Бельгия - Канада 23 ноября

Сборные Бельгии и Канады играют в группе F вместе с Хорватией и Марокко. Бельгийской команде нужно начинать с победы, иначе дальше будет тяжело выйти в плей-офф, а представителю Северной Америки набрать очки, чтобы удачно дебютировать на мундиале в Катаре.

Очевидно, что букмекеры предпочитают бельгийцев в качестве фаворитов, однако ничья выглядит довольно неплохим вариантом.

Прогноз букмекеров на матч Бельгия - Канада:

Победа Бельгии: 1,55

Ничья: 4,4

Победа Канады: 6,4

Букмекеры и эксперты ожидают от матча большого количества голов. Если вас интересуют ставки, то коэффициент на тотал больше 2,5 равен 1,75, а на менее 2,7 – 2,2. Гол бельгийцев букмекеры оценили коэффициентом в 1,12, а Канады – в 1,6. Коэффициент на то, что забьют обе команды – 1,81.

Статистика противостояния между Бельгией и Канадой

Бельгия и Канада в своей истории никогда не встречалась на международном уровне, включая товарищеских встреч. Так что предстоящий матч станет первым для команд.

Отметим, что во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Бельгии сыграет с Марокко, а Канада - с Хорватией. Оба матча состоятся 27 ноября.

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