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Бельгия - Канада 1:0: обзор матча и результат игры 23.11.2022

Исход встречи решил всего один забитый мяч.
Сегодня, 22:56
Бельгия - Канада / Getty Images
Бельгия - Канада / Getty Images

В среду, 23 ноября, в рамках первого тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Бельгии противостояла национальной команде Канады.

На удивление для многих "кленовые листья" начали матч очень активно. Североамериканцы создали немало моментов у ворот соперника и даже получили право исполнить 11-метровый. Альфонсо Дэвис не сумел переиграть Тибо Куртуа.

После этого эпизода у канадцев вновь был шанс заработать пенальти, однако судья из Замбии "чудом" не заметил фол в штрафной площади.

Сыграло знаменитое футбольное правило: "Не забиваешь ты - забивают тебе". Миши Батшуайи использовал свой момент, чтобы вывести Бельгию вперед.

Во второй половине встречи команды сдали обороты. Игра стала более плавной, а команды уже не могли создавать то количество моментов, которое им удалось в первом тайме. По итогу, матч так и завершился победой "красных дьяволов" со счетом 1:0.

Статистика матча Бельгия - Канада 1-го тура чемпионата мира

Бельгия - Канада 1:0    
Гол: Батшуайи, 44

Владение мячом: 53% - 47%
Удары (в створ): 9 (3) - 21 (3)
Офсайды: 0-1
Угловые: 4-4

Бельгия: Куртуа - Кастань, Вертонген, Алдервейрелд, Дендонкер - Карраско (Менье, 46), Витцель, де Брюйне, Тилеманс (Онана, 46) - Азар (Троссард, 62), Батшуайи (Опенда, 78).

Канада: Борян - Ларейя (Адекугбе, 74), Витория, Миллер, Джонстон - Хатчинсон (Коне, 58), Эуштакиу (Осорио, 81), Хойлетт (Ларин, 58) - Дэвид, Бьюкенен (Миллар, 81), Дэвис.

Предупреждения: Карраско (9), Менье (53), Онана (56), Дэвис (81), Джонстон (83).

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