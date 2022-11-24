Энрике: Эта Испания не будет ни болтать, ни расслабляться

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о предстоящем матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 против Германии.

"Конечно, этот результат сделает нас сильнее. Несомненно, в следующей игре мы будем бороться так же интенсивно, если не интенсивнее, потому что Германия мотивирует. В этом нет сомнений. Очевидно, похвала ослабляет, но не беспокойтесь, потому что этот состав не будет ни болтать, ни расслабляться.

Измнения в составе будут, я уверен во всех 26 игроках. Германия может обыграть нас, но если это и произойдет, то не потому, что мы расслабились или подумали, что все уже сделано.

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Мы не должны забывать, что сыграем против Германии, которой нужна победа. Мы должны победить, если хотим продолжать думать о том, чтобы стать реальным кандидатом на проход в поздние стадии.

Победу над Коста-Рикой мы отпразднуем – поужинаем все вместе, порадуемся, а потом начнем готовиться к игре с Германией. Похвала ослабляет. Мы готовы сделать так, чтобы на нас ничто не влияло. Хотя гораздо лучше, что сейчас нас оценивают позитивно", – сказал Энрике в интервью Cope.

Напомним, после победы над сборной Коста-Рики (7:0) Испания набрала лидирует в группе E, набрав три балла. Германия занимает предпоследнюю строчку, не набрав пока очков.