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"It's called soccer!": американские фанаты побесили европейцев перед матчем Англия - США

Американцы решили напомнить, что для футбола у них есть свое название.
Вчера, 21:36
Американские фанаты / Getty Images
Американские фанаты / Getty Images

В Катаре стартовал первый игровой день второго тура чемпионата мира по футболу.

Завершится день достаточно принципиальным противостоянием Англии и США. Оно принципиально не только с исторической точки зрения.

Всю свою жизнь мы называем этот вид спорта футболом, но только не американцы. Его они называют словом "соккер". Ведь для них футбол - регби в более защищенной экипировке и со своими деталями в правилах.

Перед очной встречей двух сборных американские фанаты, чей "соккер" в последние годы, стоит признать, идет на подъем, решили лишний раз подколоть не только англичан, но и всех европейцев.

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Напомним, что в первом туре Англия просто не заметила Иран (6:2), а США в самой концовке поединка упустили победу над Уэльсом (1:1).

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"It's called soccer!": американские фанаты побесили европейцев перед матчем Англия - США
"It's called soccer!": американские фанаты побесили европейцев перед матчем Англия - США

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